Due sorelle minorenni, Sarah e Alisya, sono scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena. Il padre delle due ragazze ha partecipato a un’intervista televisiva, esprimendo il dolore per la loro assenza. La polizia sta conducendo le indagini per rintracciare le minori, senza comunicare dettagli sui motivi della scomparsa o eventuali sospetti. La famiglia ha richiesto aiuto pubblico e si stanno cercando eventuali segnalazioni.

C’è grande apprensione per due sorelle scomparse nelle ultime ore e di cui si sono perse le tracce da sabato 6 giugno. Sarah e Alisya si trovavano in una casa-famiglia a Civitella Alfedena, in Abruzzo, quando sono sparite nel nulla. In tv l’appello del padre Stefano, in lacrime, affinché qualcuno possa aiutarlo a ritrovarle. Chi sono le sorelle scomparse a Civitella Alfedena Le lacrime e l'appello di Stefano, il padre di Sarah Alisya L'allarme di Associazione Penelope I dubbi sulla sparizione e la differenza tra comunità e casa famiglia Chi sono le sorelle scomparse a Civitella Alfedena Hanno 16 e 12 anni Sarah e Alisya, le due sorelle scomparse in queste ore nel paesino che si trova nel Parco Nazionale d’Abruzzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sorelle scomparse da una casa famiglia a Civitella Alfedena, le lacrime del padre di Sarah e Alisya in tv

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