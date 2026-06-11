L’allenatore italiano potrebbe essere esonerato dopo un solo anno in Arabia Saudita. L’Al Hilal ha già scelto il suo possibile sostituto. La decisione potrebbe arrivare a breve, secondo fonti vicine alla società. La permanenza dell’allenatore in carica è in discussione, anche se non sono stati ancora annunci ufficiali. La squadra sta considerando alternative per la guida tecnica.

Rischia di concludersi dopo appena un anno l’avventura del tecnico piacentino in Arabia Saudita: la situazione. Simone Inzaghi rischia di dire addio all’ Al Hilal e all’Arabia Saudita dopo soli dodici mesi. L’allenatore piacentino si è arreso nel finale di campionato a Cristiano Ronaldo e al suo Al Nassr e adesso la sua posizione non sarebbe più solida, come fino a qualche settimana fa. Ma proviamo a fare chiarezza. Simone Inzaghi (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo quanto evidenziato in queste ore da ‘talkSPORT’, la dirigenza dell’Al Hilal starebbe seriamente valutando l’idea di separarsi da Simone Inzaghi e di affidare la guida tecnica della prima squadra a Vitor Pereira, attuale tecnico del Nottingham Forest. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Simone Inzaghi a rischio esonero: l’Al Hilal ha già individuato il suo erede

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Simone Inzaghi a rischio esonero all'Al Hilal la situazione attuale

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