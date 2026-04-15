L’allenatore è stato coinvolto in una serie di risultati negativi che stanno mettendo a rischio la sua posizione. La squadra sta attraversando un momento difficile, con alcune recenti sconfitte che hanno accentuato le preoccupazioni del club. Le decisioni sulla permanenza del tecnico saranno prese in base agli esiti delle prossime partite. La situazione ha portato il club a considerare l’eventualità di un cambio in panchina.

Inter News 24 Inzaghi sta seriamente rischiando di buttare una stagione e il club arabo sta valutando l’esonero del tecnico piacentino. Simone Inzaghi rischia seriamente di essere esonerato dall’Al Hilal. Secondo La Gazzetta dello Sport il club arabo non sarebbe affatto soddisfatto degli ultimi risultati portati dal tecnico piacentino. L’ex Inter sta portando avanti una stagione simile a quella dello scorso anno per certi versi. Quando i nerazzurri sembravano poter portare a casa lo Scudetto oltre ad un ottimo cammino in Champions League per poi rimanere a mani vuote. Di recente con la sua squadra è stato eliminato dalla Champions asiatica per mano di Roberto Mancini e in campionato è a -5 dal primo posto a sei giornate dal termine.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inzaghi ci è ricascato, l’Al Hilal pensa all’esonero: decisivi gli ultimi risultati

Inzaghi’s Al Hilal: A Tactical Model Beyond the League

Notizie correlate

Clamoroso esonero Inzaghi: riunione straordinaria Al-Hilal, ecco cosa succedeCon quattro pareggi nelle ultime sei partite ha perso la testa della classifica: ora è terzo a -2 dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Marcelo...

Simone Inzaghi in disgrazia all’Al Hilal, si valuta l’esonero: sta buttando via un campionatoÈ un momento molto difficile per Simone Inzaghi all'Al Hilal: l'ex tecnico dell'Inter ha dilapidato un grande vantaggio in campionato, adesso nelle...