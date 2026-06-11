Oggi, alle 10:30, Simona Ventura ha trascorso una giornata come direttrice del quotidiano, partecipando alle attività di redazione insieme ai genitori. Durante l’evento, ha indossato un tailleur color cenere e una camicia viola. La giornalista ha commentato che il giornale è considerato una “testata di famiglia”. L’iniziativa ha coinvolto anche i familiari nel lavoro quotidiano del giornale, creando un momento di partecipazione condivisa.

Bologna, 11 giugno 2026 – Ore 10,30. “È arriva ta”. Tailleur color cenere, camicia viola e il sorriso di chi si sente a casa. Simona Ventura entra nella sede del Carlino accompagnata dai genitori, Rino Ventura e Anna Pagnoni. “Il Carlino è un giornale di famiglia”, dice subito, posando per una foto davanti al totem di via Mattei e poi accanto al logo che celebra i 140 anni del quotidiano. https:www.ilrestodelcarlino.itspeciali140-annisimona-ventura-direttrice-un-giorno-foto-hrmb4zyz Dopo Antonio Patuelli, Nek, Marco Belinelli, Il Volo e Mika, è lei a vestire i panni di direttrice per un giorno. Attraversa gli uffici tra sorrisi e strette di mano. “Un bolognese che non legge il Carlino non è un bolognese”, scherza lei che è nata a Bentivoglio, ricordando come il quotidiano sia da sempre una presenza fissa nella sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Simona Ventura direttrice per un giorno. In redazione con i genitori: “Il Carlino è un giornale di famiglia”

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