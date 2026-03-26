Simona Ventura ha partecipato a un episodio di Scherzi a parte in cui è stata coinvolta in uno scherzo nei confronti del marito. La conduttrice, sposata con il marito dal luglio 2024 dopo otto anni di fidanzamento, ha reagito in modo molto acceso durante la messa in scena. La scena si è svolta davanti alle telecamere e ha coinvolto parole forti indirizzate al marito.

"Litighiamo pochissimo, una delle cose su cui lei reclama sempre sono le mie dimenticanze, come quando mi scordo gli occhiali al ristorante, le chiavi le perdo. Noi abbiamo appena comprato una macchina", ha detto Giovanni Terzi, dando così a Scherzi a parte il gancio su cui ideare lo scherzo che viene ribattezzato "L'avventura della Vettura della Ventura". Giovanni Terzi finge di non ricordarsi dove ha parcheggiato la macchina, ma il marito ha anche dimenticato le chiavi. "Ma l'hai lasciata dentro, guarda che mica ti paga l'assicurazione", esclama la chivassese. Giovanni Terzi chiama i vigili per scoprire se è stata rimossa e intanto dice che secondo lei non avrebbero "dovuto prenderla quella macchina lì, portava negatività". 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - "Sei un cogli*ne Giovanni, una testa di c***o": Simona Ventura si infuria con il marito, ma è su Scherzi a parte

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