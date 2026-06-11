Sicurezza eventi | i volontari delle Pro Loco si formano ad Ancona

I volontari delle Pro Loco si sono formati ad Ancona per gestire la sicurezza durante eventi e sagre. La formazione si è concentrata sulle procedure per affrontare imprevisti e garantire la sicurezza dei partecipanti. Sono stati approfonditi aspetti come la gestione delle emergenze, il controllo degli accessi e la sicurezza delle aree pubbliche. La sessione ha previsto anche indicazioni pratiche per intervenire prontamente in situazioni di rischio, con particolare attenzione alle responsabilità dei volontari.

? Punti chiave? In Breve Sicurezza nelle piazze: il successo della formazione per i volontari di Santa Maria Nuova. Sabato 6 giugno, i soci volontari delle Pro Loco del territorio di Ancona si sono riuniti a Santa Maria Nuova per un corso intensivo su temi di safety e security. L’iniziativa ha una partecipazione numerosa e attenta, confermando il forte interesse verso la gestione professionale della sicurezza negli eventi pubblici. Il Comitato provinciale delle Pro Loco di Ancona ha promosso questo incontro per fornire strumenti operativi concreti alle associazioni aderenti. L’obiettivo principale è supportare le comunità locali nell’acquisizione di competenze necessarie per operare con efficacia e professionalità durante le manifestazioni che animano i borghi e le città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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