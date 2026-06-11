Sicurezza con l’Ai | il riconoscimento facciale entra stadi e ai grandi eventi

Il Consiglio dei ministri ha approvato l’uso del riconoscimento facciale negli stadi e ai grandi eventi, in conformità con le norme Ue. La misura prevede l’installazione di sistemi di intelligenza artificiale per verificare identità e prevenire reati. La decisione riguarda anche l’implementazione di strumenti di sorveglianza avanzata, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica. La normativa entrerà in vigore dopo l’approvazione definitiva.

Il riconoscimento facciale con l’aiuto dell’intelligenza artificiale entra negli stadi, nei grandi eventi e nelle attività preventive delle forze dell’ordine. Dopo un reato l’Ai potrà identificare persone già indiziate su immagini video-fotografiche. In tempo reale, nei luoghi pubblici, potrà essere attivata per finalità di prevenzione, per esempio contro il terrorismo, o per cercare persone scomparse, vittime di sequestro, tratta o sfruttamento sessuale. Ma, assicura il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, «non c’è nessun grande fratello generalizzato». È il punto più sensibile del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri per adeguare l’Italia all’AI Act europeo: la biometria diventa strumento di sicurezza pubblica, con regole diverse a seconda dell’uso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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