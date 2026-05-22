Riconoscimento facciale e intercettazioni telefoniche | ecco come Israele dà la caccia ai suoi nemici

In Israele, le autorità utilizzano sistemi di riconoscimento facciale e intercettazioni telefoniche per individuare sospetti e presunti nemici. Queste tecnologie vengono impiegate nel contesto del conflitto nella Striscia di Gaza, che da mesi vive una fragile tregua. Le forze di sicurezza monitorano le comunicazioni e analizzano le immagini catturate con telecamere di sorveglianza, cercando di prevenire attacchi e individuare soggetti ritenuti legati a gruppi armati. Le operazioni si inseriscono in un quadro di misure di sicurezza estese e continue.

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All’ombra del conflitto nella Striscia di Gaza, entrato da mesi in una fragile fase di cessate il fuoco in cui continuano a registrarsi vittime tra la popolazione civile (e tralasciata la drôle de guerre sul fronte iraniano), Israele è impegnato in una missione finalizzata a rintracciare ed uccidere gli operativi di Hamas che hanno partecipato alla strage del 7 ottobre del 2023. Una missione che richiama da vicino la caccia agli autori del massacro degli 11 atleti israeliani alle Olimpiadi di Monaco del 1972. “Ci vorrà del tempo, proprio come è successo dopo Monaco”, ha dichiarato il direttore del Mossad Davi Barnea nel 2024 al funerale di Zvi Zamir che all’epoca dei fatti in Germania guidava l’agenzia di spionaggio israeliana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Riconoscimento facciale e intercettazioni telefoniche: ecco come Israele dà la caccia ai suoi nemici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Single Vote Just Shattered Microsofts Israel Bet Sullo stesso argomento Tapo C260: 4K, IA e riconoscimento facciale per la casaIl mercato della sicurezza domestica si prepara a un salto tecnologico significativo con l’arrivo del dispositivo Tapo C260, una telecamera interna... Meta sotto accusa: 75 sigle fermano il riconoscimento faccialeSettantacinque organizzazioni civili e per i diritti umani hanno inviato una richiesta formale a Meta affinché blocchi immediatamente lo sviluppo di... Disney finisce in aula per il riconoscimento facciale nei parchiDisney è accusata in una class action di usare il riconoscimento facciale nei parchi californiani senza consenso scritto esplicito. tomshw.it Il Riconoscimento Facciale nei Parchi di Divertimento è la nuova frontiera in USA e Asia. E in Europa?Presso Universal Epic Universe in Florida sono in corso test di Photo Validation. Che ripercussioni si avranno a livello pratico? parksmania.it