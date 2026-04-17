Achille Lauro ha annunciato che si prenderà una pausa da X Factor per dedicarsi ai tre eventi negli stadi e ad altri progetti. A un anno dall’uscita di “Comuni Mortali”, il cantante presenta oggi la nuova edizione speciale intitolata “Comuni Immortali”. Questa sarà disponibile a partire da venerdì 17 aprile e conterrà tre brani inediti: “Comuni Immortali”, “La città degli angeli” e “La via dei guai”.

A un anno da “ Comuni Mortali”, Achille Lauro annuncia la nuova edizione speciale “Comuni Immortali” in uscita oggi venerdì 17 aprile con tre inediti “Comuni Immortali”, “La città degli angeli” e “La via dei guai”. In queste settimane Lauro – che ha annunciato lo stop come giudice a ‘X Factor’ si preparerà per le tre date dello show “Comuni Immortali” previste a giugno il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (sold-out). A queste seguirà nel 2027 il primo vero tour negli stadi “Per sempre noi”. Sono tra gli impegni che hanno portato l’artista a rinunciare a continuare il suo impegno televisivo, ma non si escludono altri progetti extra musicali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro: “Vivo per un amore impossibile. Come nei grandi poemi, dove l’uomo sfida qualunque cosa per rivivere qualcosa di forte”. Lo stop a X Factor per prepararsi ai tre eventi negli stadi e altri progetti

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