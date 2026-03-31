Il litorale si prepara all’estate | oltre un milione di euro per le spiagge libere pontine

Il litorale pontino si prepara all’estate con un investimento di oltre un milione di euro destinato alle spiagge libere per la stagione balneare 2026. La Regione Lazio ha approvato un finanziamento che coinvolge 11 comuni, includendo anche le isole di Ponza e Ventotene. La somma sarà destinata ai servizi e alle infrastrutture delle spiagge pubbliche, senza ulteriori dettagli sui progetti specifici.

Oltre un milione di euro per la stagione balenare 2026 - da destinare alle spiagge libere - in arrivo dalla Regione Lazio per 11 comuni del litorale pontino, comprese le isole di Ponza e Ventotene. Si tratta di contributi che rientrano nello stanziamento di 3 milioni di euro, confermati anche per questo estate, dall’Ente per tutti i comuni costieri del Lazio con un impegno della Regione che dal 2023 a oggi ha investito 12 milioni di euro. Le risorse regionali potranno essere impiegate dalle amministrazioni locali per migliorare la fruibilità delle spiagge libere, con interventi che garantiscano in primo luogo condizioni di pulizia e qualità ambientale: dalla rimozione della plastica e dei rifiuti alla realizzazione di isole ecologiche, fino al disinquinamento delle acque marine o dei fiumi attraverso biotecnologie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Il litorale si prepara all’estate: oltre un milione di euro per le spiagge libere pontine Articoli correlati Leggi anche: Piano spiagge libere 2026, maxi-finanziamento per cambiare il volto del litorale Spiagge, la Regione stanzia 1 milione di euro per il ripristino degli arenili della costa in vista dell'estate: ecco dovePacchetto da 2 milioni per tutta la fascia costiera della Toscana, quattro i comuni interessati dagli interventi che dovranno concludersi entro la... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Il litorale di Rimini cambia per sempre: perché e come diventerà; Il litorale si prepara all’estate: oltre un milione di euro per le spiagge libere pontine; Jesolo si prepara al Beach & Kite Festival: oltre due chilometri di spiaggia tra aquiloni, spettacoli e aree tematiche; Stretta sulle spiagge romane: sigarette (anche elettroniche) vietate a Ostia e Capocotta dal 2026. Roma, stop al fumo in spiaggia: verso il divieto anche per e-cig sul litorale dal 2026Roma si prepara a dire addio alle sigarette in spiaggia. Sul litorale della Capitale – da Ostia a Capocotta, passando per Castel Porziano – è in arrivo un ... romadailynews.it Il signor Colaianni è diventato un personaggio sul litorale di Bari: “Ho cominciato per caso dieci anni fa, così ho fatto un sacco di amicizie. Con le turiste ci scambiamo i contatti” - facebook.com facebook Quattro tartarughe trovate sul litorale Nord, tre morte L’unico esemplare ancora in vita è stato recuperato, stabilizzato e trasferito in Capitaneria per la successiva consegna al Centro Studi Cetacei di Pescara #IoSeguoTgr x.com