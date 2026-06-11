Sicilia | 2,8 milioni per startup e progetti dei giovani

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La regione Sicilia ha annunciato un investimento di 2,8 milioni di euro destinato a startup e progetti dei giovani. I fondi sono disponibili attraverso bandi pubblici, con criteri di accesso rivolti principalmente a giovani imprenditori e startup innovative. La maggior parte delle risorse sarà indirizzata a settori come tecnologia, ambiente e servizi digitali. Le domande possono essere presentate online entro le scadenze previste, seguendo le procedure indicate sui portali ufficiali regionali.

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? Punti chiave? In Breve Oltre 2,8 milioni di euro per i progetti giovanili in Sicilia: l’avviso regionale punta su innovazione e inclusione. L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato 2.819.269 euro per finanziare iniziative dedicate ai giovani tra i 14 e i 35 anni residenti in Sicilia. La misura, denominata Iniziative territoriali e reti di collaborazione, attinge alle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il biennio 2025-2026. L’obiettivo è sostenere la partecipazione attiva e lo sviluppo sostenibile dei territori attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. L’iniziativa mira a creare reti di collaborazione che uniscano istituzioni, scuole e il Terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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