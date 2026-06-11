La regione Sicilia ha annunciato un investimento di 2,8 milioni di euro destinato a startup e progetti dei giovani. I fondi sono disponibili attraverso bandi pubblici, con criteri di accesso rivolti principalmente a giovani imprenditori e startup innovative. La maggior parte delle risorse sarà indirizzata a settori come tecnologia, ambiente e servizi digitali. Le domande possono essere presentate online entro le scadenze previste, seguendo le procedure indicate sui portali ufficiali regionali.

? Punti chiave? In Breve Oltre 2,8 milioni di euro per i progetti giovanili in Sicilia: l’avviso regionale punta su innovazione e inclusione. L’Assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha stanziato 2.819.269 euro per finanziare iniziative dedicate ai giovani tra i 14 e i 35 anni residenti in Sicilia. La misura, denominata Iniziative territoriali e reti di collaborazione, attinge alle risorse del Fondo nazionale per le politiche giovanili per il biennio 2025-2026. L’obiettivo è sostenere la partecipazione attiva e lo sviluppo sostenibile dei territori attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni. L’iniziativa mira a creare reti di collaborazione che uniscano istituzioni, scuole e il Terzo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sicilia: 2,8 milioni per startup e progetti dei giovani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuova Impresa 2026: 50% a fondo perduto (guida completa)

Notizie e thread social correlati

Sport in Sicilia, dalla Regione 8,5 milioni per federazioni e progetti dedicati ai giovaniLa Regione Siciliana ha annunciato uno stanziamento di 8,5 milioni di euro destinato a federazioni e progetti rivolti ai giovani sportivi dell’isola.

Ricerca e tecnologia, 109 milioni per nove progetti in SiciliaNove progetti in Sicilia riceveranno oltre 109 milioni di euro destinati a sostenere attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Temi più discussi: Giovani, dalla Regione oltre 2,8 milioni per progetti e innovazione sociale: pubblicato il bando; Maltempo al Sud, pronti 111 milioni per i danni a colture e strutture agricole; In aumento le domande per Cultura Cresce: oltre 36 milioni ancora disponibili; Dua Lipa, un affarone. Il turismo è in salute, il brand Italia si rafforza con le nozze dei vip (di L. Varlese).

Oltre 2,8 milioni per i giovani siciliani: reti territoriali per partecipazione, occupabilità e sostenibilità Progetti in Sicilia dedicati alla fascia d'età 14/35 anni, Albano: Vogliamo dare segnale concreto di fiducia ai giovani siciliani lasicilia.visitlink.me/QcKjX- x.com

Giovani, dalla Regione oltre 2,8 milioni per progetti e innovazione sociale: pubblicato il bandoLe risorse saranno destinate a iniziative rivolte ai siciliani tra i 14 e i 35 anni. Spazio a occupazione, partecipazione, ambiente, sport, cultura e nuove reti territoriali ... agrigentonotizie.it

IT, 32M , dalla sicilia remoto per azienda del nord ->Presenza Belgio / Lussemburgo. reddit

Spettacoli in Sicilia, la giunta Schifani assegna 10,8 milioni agli enti pubblici e privatiAumentano le risorse per il settore dello spettacolo in Sicilia. Lo ha stabilito nell'ultima riunione la giunta Schifani, con il decreto di ripartizione dei ... gazzettadelsud.it