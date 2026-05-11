Nove progetti in Sicilia riceveranno oltre 109 milioni di euro destinati a sostenere attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico. I fondi sono stati assegnati per finanziare iniziative di grande rilevanza nel settore, con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie e rafforzare il settore scientifico nella regione. Gli interventi riguardano diverse aree di interesse e sono stati approvati tramite appositi finanziamenti.

Oltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in Sicilia. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubblicato la graduatoria definitiva dell’avviso «Sostegno alle infrastrutture di ricerca» relativo all’Azione 1.1.4 del programma Fesr Sicilia 2021-2027. «Con la pubblicazione di questa graduatoria - dice l’assessore Edy Tamajo - la Regione Siciliana compie un passo strategico verso la costruzione di un ecosistema dell’innovazione sempre più competitivo e integrato con le grandi reti nazionali ed europee. Investiamo oltre 109 milioni di euro in infrastrutture scientifiche di eccellenza per sostenere il trasferimento di conoscenze e creare nuove opportunità per imprese, università e centri di ricerca.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Ricerca e tecnologia, 109 milioni per nove progetti in Sicilia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

L'Università di Pisa investe 1,8 milioni di euro su idee di ricerca innovative: al via i Progetti Esplorativi di RicercaUn investimento da 1 milione e 800mila euro per dare spazio a idee nuove e rafforzare il ruolo della ricerca universitaria e rispondere ai grandi...

Verona: 3 milioni per la ricerca, 7 progetti rivoluzionano le cureVerona sta per ricevere un iniezione di risorse significative, con quasi tre milioni di euro destinati all’AouI nell’ambito del bando Ricerca...

Argomenti più discussi: Giro d’Italia 2026: svelata la Maglia Rosa dell’edizione 109; Azionario europeo in rosso con Brent a 109 dollari e incertezza su transito a Hormuz; Turismo: 109 milioni per gli investimenti, tra contributi al 30% e finanziamenti agevolati al 70%; Riqualificazione alberghi, arrivano 109 milioni dal ministero del Turismo.

Per gli ingegneri che vanno in accademia e ricerca, è meglio concentrarsi su competenze sperimentali o calcoli, dato che l'IA sta facendo progressi rapidi con le simulazioni? reddit

Classificazione di ricerca su Google(TG:e10838).xnd - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Piovono fondi su ricerca, innovazione e tecnologia, 109 milioni per 9 progetti in SiciliaOltre 109 milioni di euro destinati a nove grandi progetti strategici per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico in Sicilia. L’assessorato regionale delle Attività produttive ha pubb ... blogsicilia.it