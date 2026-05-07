Sport in Sicilia dalla Regione 8,5 milioni per federazioni e progetti dedicati ai giovani

La Regione Siciliana ha annunciato uno stanziamento di 8,5 milioni di euro destinato a federazioni e progetti rivolti ai giovani sportivi dell’isola. La somma sarà distribuita per finanziare iniziative e attività sportive, con l’obiettivo di potenziare il settore sul territorio. L’intervento riguarda diverse discipline e mira a sostenere le società sportive e le strutture dedicate ai più giovani.

La Regione Siciliana mette in campo 8,5 milioni di euro per sostenere e rafforzare il sistema sportivo dell’Isola. L’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo ha infatti pubblicato il decreto che avvia le procedure per la concessione dei contributi destinati alle attività.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Sport in Sicilia, 8,5 milioni per il 2026: ecco il decreto per federazioni ed entiIl dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha dato il via libera al decreto che stanzia 8,5 milioni di euro per potenziare... Progetti dedicati ai giovani, il bando scade mercoledìUltimi giorni disponibili per partecipare al bando (scadenza 15 aprile 2026) relativo a progetti che possono essere presentati da gruppi di giovani,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Attacchi: Il Comitato Regionale organizza uno stage per la crescita della disciplina; Yeman Crippa illumina Palermo, il campione d’Europa al via del IV Trofeo della Legalità; Asi Catania, seconda tappa del campionato regionale Survival Sicilia; Sicilia Basket: Serie C, scattano i play off. Giarre sfida l’Alfa Catania. Sport in Sicilia, 8,5 milioni per il 2026: ecco il decreto per federazioni ed entiL'assessorato regionale avvia le procedure per i contributi destinati al potenziamento delle attività isolane, puntando su giovani e inclusione con la possibilità di anticipazioni dell'ottanta per cen ... agrigentonotizie.it Pantelleria punta sul turismo sportivo: presentato Sport X Event 2026Lunedì 4 maggio, è stato presentato Sport X Event, festa dello sport in programma dal 23 maggio al 5 giugno 2026 a Pantelleria. Al Circolo Velico Sferracavallo di Palermo, è […] ... blogsicilia.it Vi aspettiamo al GIOCASPORT SUMMER CAMP! Il camp estivo di sport, natura e tanto divertimento - facebook.com facebook Donadoni spoke to Gazzetta dello Sport: “Against Atalanta they need all three points because Roma are flying.” x.com