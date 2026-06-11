Una concorrente vip si è ritirata all’ultimo momento dall’Isola dei Famosi. La decisione è stata comunicata poco prima della partenza del nuovo cast, che si avvicina alla conclusione delle selezioni. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del ritiro, né sul nome della partecipante. La produzione sta lavorando per sostituire la concorrente e completare il gruppo di naufraghi prima dell’inizio del programma.

Il cast della nuova Isola dei Famosi sembra ormai vicino alla chiusura definitiva. Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, sarebbero 16 i vip pronti a raggiungere le Filippine per prendere parte alla prossima edizione del reality di Canale 5, che si prepara a cambiare pelle rispetto al passato. La lista diffusa su Instagram viene presentata come molto solida: Marzano ha infatti indicato i nomi dei personaggi che sarebbero già partiti o che dovrebbero mettersi in viaggio nelle prossime ore. Non è escluso, però, che il gruppo possa subire modifiche a programma iniziato, soprattutto in caso di ritiri o necessità produttive legate alle dinamiche del gioco. “Non ci credo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Si è ritirata”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi, forfait all’ultimo della vip

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