Durante le registrazioni dell’Isola dei Famosi 2026, è stato annunciato un cambio nel cast e nelle dinamiche del programma. Mediaset ha deciso di inserire un nuovo concorrente, mentre un volto noto, già presente nelle edizioni precedenti, sarà escluso. La produzione ha inoltre comunicato che alcuni cambiamenti nelle prove e nelle sfide saranno introdotti per questa edizione. La data di inizio dello show non è ancora stata ufficializzata.

L’ Isola dei famosi 2026 si prepara a tornare sul piccolo schermo con una serie di novità che promettono di cambiare profondamente il volto del reality. Dalla conduzione alla location, passando per la formula di gara, la nuova edizione punta a distinguersi nettamente rispetto al passato e ad aprire un nuovo corso per uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La novità più importante riguarda la formula: non ci saranno puntate in diretta, ma l’intera edizione verrà registrata in anticipo. Le riprese dovrebbero prendere il via il 12 giugno e, proprio per questo motivo, la definizione del cast sarebbe ormai alle battute finali. Leggi anche: “Lei al posto di Selvaggia”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Isola dei famosi, colpo di scena Mediaset: “Perché lui. Selvaggia Lucarelli invece…”

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Colpo di scena Mediaset: così si prende il programma storico

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