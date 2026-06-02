Isola dei Famosi 2026 | chi conduce e i due famosi concorrenti che arrivano dal GF VIP

Notizia in breve

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026 sarà condotta da un volto noto della televisione. Due concorrenti, già protagonisti del Grande Fratello VIP, sono stati annunciati come partecipanti. La produzione ha confermato la presenza di questi due personaggi, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sui nomi degli altri concorrenti. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente.