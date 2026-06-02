Isola dei Famosi 2026 | chi conduce e i due famosi concorrenti che arrivano dal GF VIP

Da anticipazionitv.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026 sarà condotta da un volto noto della televisione. Due concorrenti, già protagonisti del Grande Fratello VIP, sono stati annunciati come partecipanti. La produzione ha confermato la presenza di questi due personaggi, mentre si moltiplicano le indiscrezioni sui nomi degli altri concorrenti. La data di inizio non è ancora stata comunicata ufficialmente.

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Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, le voci sui concorrenti si intensificano. Inoltre per la conduzione si era fatto il nome di Belen Rodriguez, ma a quanto pare la showgirl non sarà al timone del reality Mediaset. Tra i nomi dei naufraghi più chiacchierati ci son due ex protagonisti del GF VIP, che potrebbero portare una ventata di novità al programma di Canale 5. Come sta Belen Rodriguez: la versione dei vigili del fuoco che l’hanno soccorsa Concorrenti Isola dei Famosi 2026: Pierpaolo Pretelli tra i candidati. Secondo le ultime notizie, Pierpaolo Pretelli, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è tra i possibili concorrenti della nuova edizione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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