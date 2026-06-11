Il Comune ha annunciato l’intenzione di rafforzare i servizi sociali con sei nuove assunzioni. L’obiettivo è migliorare l’organico dedicato al welfare e all’assistenza alla persona. Il piano prevede l’inserimento di nuove figure professionali per incrementare le risorse disponibili. La decisione fa parte di un percorso di potenziamento dei servizi comunali in questo settore. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il percorso di potenziamento dei servizi comunali dedicati al welfare e all’assistenza alla persona. La Giunta di Taranto ha infatti approvato un provvedimento che autorizza l’avvio delle procedure per l’assunzione a tempo indeterminato di sei funzionari assistenti sociali mediante concorso pubblico. Contestualmente, l’amministrazione ha disposto anche l’attivazione di una procedura di mobilità volontaria finalizzata alla copertura di due posti da istruttore amministrativo. L’obiettivo è quello di rafforzare la struttura organizzativa dei servizi sociali, ampliando le risorse professionali a disposizione dell’ente e migliorando la capacità di risposta alle esigenze del territorio. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Servizi sociali, il Comune punta sul rafforzamento degli organici: previste sei assunzioni

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