I morti sul lavoro a Palermo Antoci | Serve un rafforzamento degli organici degli ispettori

Recenti incidenti mortali sul lavoro a Palermo e in altre zone della Sicilia hanno provocato la morte di due operai durante le loro attività. Questi eventi hanno portato nuovamente all’attenzione il problema degli infortuni sul lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Un rappresentante delle istituzioni ha chiesto un potenziamento degli organici degli ispettori per migliorare il controllo e la prevenzione.

Le recenti tragedie avvenute a Palermo e in altre aree della Sicilia, che hanno causato la morte di due lavoratori durante lo svolgimento delle rispettive attività, riportano al centro dell’attenzione il tema degli infortuni mortali sul lavoro e delle condizioni di sicurezza nei luoghi produttivi.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Riforma degli istituti tecnici: "Grazie ad un percorso partecipativo è salvaguardata la gestione degli organici"A seguito dello stato di agitazione legato all’avvio della riforma degli istituti tecnici prevista dal PNRR, si è svolto a Roma l'incontro tra il... Oltre 13mila incidenti e 12 morti, il bilancio ancora "in rosso" degli infortuni sul lavoro a ModenaAumentano anche a Modena gli infortuni sul lavoro, ma al contempo diminuiscono le denunce per malattie professionali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gru; Incidente sul lavoro a Palermo, lavoravano in nero i due operai morti cadendo da una gru; Si ribalta il carrello e si spezza il braccio della gru: due operai morti a Palermo. Lavoravano in nero; I due operai morti nell'incidente sul lavoro, lo smartphone ritrovato e il dolore delle mogli. Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruAncora morti sul lavoro, questa volta a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai sono caduti da una gru e hanno perso la vita. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul luogo ... tg24.sky.it VIDEO| Tragedia sul lavoro a Palermo, crolla il cestello di una gru: morti due operaiTragedia del lavoro a Palermo, dove due operai sono morti a seguito del crollo di un cestello per lavori edili in via Ruggero Marturano ... dire.it “Oltre le distanze”, tre concerti a Palermo del coro femminile Fuoridallerighe di Borgo Val Di Taro (PR): 17, 18 e 19 aprile 2026 Tre appuntamenti a Palermo per il Coro Fuoridallerighe di Borgo Val Di Taro (PR) diretto da Maria Vittoria Primavera: tre eventi dive - facebook.com facebook