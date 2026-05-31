Servizi sociali In Comune 34 assunzioni

Da ilgiorno.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha annunciato l’assunzione di 34 nuove figure professionali nei servizi sociali. La decisione mira a rafforzare le attività di welfare e migliorare l’assistenza offerta ai cittadini. Le nuove assunzioni riguarderanno diversi ruoli all’interno dei servizi sociali, con l’obiettivo di ampliare le capacità di risposta alle esigenze della popolazione. L’operazione si inserisce in un piano di potenziamento delle risorse umane dedicate al settore.

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Il Comune rafforzerà le azioni di welfare attraverso l’inserimento di nuove figure professionali all’interno dei servizi sociali. La Giunta ha approvato una variazione degli stanziamenti di bilancio che, con 4,4 milioni di euro, permetterà l’assunzione di nuovo personale a tempo determinato per un triennio. Si tratta di 34 persone, di cui 25 psicologi, 7 educatori sociopedagogici e 2 funzionari contabili, fondamentali nella gestione dei progetti sociali. Tutte queste figure andranno ad arricchire i servizi specialistici del Comune: lo spazio neutro, l’équipe che si occupa delle indagini sociali che il Tribunale affida ai servizi sociali nei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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