Serie C Carpi Araldi rinnova Ora tocca a Malaguti
Un nuovo rinnovo nel Carpi: Araldi ha firmato per la prossima stagione, rafforzando lo staff tecnico. Ora la società attende l’annuncio di Malaguti, che dovrebbe unirsi alla squadra. La squadra si prepara alla prossima stagione di Serie C con queste novità nello staff.
Si completa di un’altra pedina lo staff tecnico che affiancherà mister Stefano Cassani nella prossima stagione alla guida del Carpi. Ieri è arrivato il rinnovo per altri 12 mesi di Graziano Araldi (foto), preparatore atletico che inizierà così fra poche settimane la sua quarta annata di fila in biancorosso. Dopo aver già lavorato con mister Serpini prima a Correggio e poi a Lentigione sempre in D, Araldi aveva seguito il tecnico di Castelfranco a Carpi nell’estate del 2023 e da allora è stato sempre una delle colonne dello staff tecnico, anche con l’addio di Serpini, vincendo la D subito e poi "preparando" il motore del Carpi negli ultimi due campionati di Lega Pro. Si tratta del terzo... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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