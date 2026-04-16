Oggi si è svolto il primo incontro tra il rappresentante della Serie A e Giovanni Malagò, con l’obiettivo di discutere questioni legate alla gestione del calcio italiano. Dopo questa riunione, la decisione passa ora a Malagò, che dovrà valutare le prossime mosse per il suo possibile coinvolgimento nella presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio. La situazione resta in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. CORTINA D’AMPEZZO, ITALIA – 15 MARZO: Giovanni Malagò, presidente del Comitato Organizzatore per le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, ha tenuto un discorso durante la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, tenutasi nello stadio di curling a Cortina d’Ampezzo. La presenza di Malagò in questo importante evento sportivo mette in evidenza il suo impegno e la sua visione per il futuro sportivo italiano. (Foto di Mattia OzbotGetty Images) L’attenzione ora si sposta verso le elezioni della Presidenza della FIGC.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Primo incontro fra Serie A e Malagò: ora tocca a lui decidere.

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