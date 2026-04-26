Nella giornata di oggi si sono disputate le partite di Serie A 202526 tra Fiorentina e Sassuolo, che sono terminate con un pareggio a zero, e tra Genoa e Como, in attesa di ulteriori risultati. La redazione di JuventusNews24 ha fornito aggiornamenti in tempo reale sui match del campionato italiano e sul cammino della squadra bianconera. I risultati di questa giornata si aggiungono alle altre sfide del torneo in corso.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: 0-0 Fiorentina e Sassuolo, ora tocca a Genoa Como

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