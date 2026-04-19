LIVE Conegliano-Milano 1-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu trascina la Numia! Si riapre la serie

La partita di volley femminile tra Conegliano e Milano si sta svolgendo in diretta, con Milano che ha conquistato il terzo set e si trova avanti per 3-1 nella serie. Durante l'incontro, una giocatrice di Milano ha segnato 27 punti, mentre tra le atlete di Conegliano hanno ottenuto i migliori risultati Haak con 20 punti, Fahr con 11, Gabi e Chirichella con 10, e Zhu con 8. La partita è in corso e gli aggiornamenti continuano a essere disponibili in tempo reale.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.08: In casa Conegliano 27 punti di Haak, 11 di Fahr, 10 di Gabi e Chirichella, 8 di Zhu. Per Milano 34 punti di una scatenata Eggonu, 12 di Kurtagic, 10 di Lanier, 8 di Piva 20.05: A Conegliano è mancato il killer instinct, la capacità di sfruttare le occasioni e di non sbagliare quando la palla scotta che aveva caratterizzato tante altre battaglie delle venete nell’ultimo periodo. Haak sempre molto positiva in attacco, meno efficaci le due bande, Gabi e Zhu e anche Sillah quando è stata chiamata in causa non è riuscita a cambiare il volto del match. 20.04: Le emozioni non sono mancate, a tratti anche il livello tecnico è stato elevatissimo, tanti anche gli errori ma è inevitabile con la posta così alta in palio.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Conegliano-Milano 1-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu trascina la Numia! Si riapre la serie Notizie correlate LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 20-25 Egonu trascina le meneghine che si prendono il set!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Piva porta Milano in vantaggio con un attacco in mezzo al campo da posto 4! Le lombarde si prendono... LIVE Milano-Scandicci 2-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu fa volare la Numia nel tie-break, 6-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-3 La serie in battuta di Paola si ferma con il suo errore. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Conegliano, hurrà al tie-break in gara-1 per lo Scudetto: rivivi il LIVE; LIVE Conegliano-Milano 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 15-13 le padrone di casa si aggiudicano gara 1!; Finale, Gara 2 | Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc Imoco Conegliano Serie A1 Tigotà; Volley femminile, Conegliano-Milano finale Scudetto: gara-1, Egonu e Danesi contro De Gennaro e Santarelli. LIVE Conegliano-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: lombarde in fuga nel quarto set, 8-12CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-24 Errore al servizio Conegliano 19-23 La pipe di Haak 18-23 Out la fast di Chirichella 18-22 La slash di ... oasport.it Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: orario e risultato live di gara-3 della finale scudetto di volley Serie A1, Imoco sul 2-0.Diretta Conegliano Milano streaming video Rai: primo match point scudetto per la Imoco, che in gara-3 della finale scudetto torna al PalaVerde. ilsussidiario.net MILANO ESPUGNA IL PALAVERDE, LA SERIE SCUDETTO È ANCORA APERTA! Colpo grosso delle ragazze di Lavarini, che si impongono 3-1 in casa di Conegliano e riaprono la serie delle Finali Scudetto sul 2-1 #iLovevolley #volley #volleyball #palla facebook Pallavolo A1F Scudetto - Conegliano ad un passo dallo scudetto n.9, ma Milano ancora non si è arresa x.com