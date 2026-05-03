Perugia si prepara a disputare il campionato di Serie A1 di pallavolo con l’arrivo di una nuova palleggiatrice. Si tratta di una atleta che ha conquistato diversi trofei durante la sua carriera e che ora si unisce alla squadra. La sua presenza è accompagnata dal rapporto diretto con l’assistant coach, con cui collaborerà strettamente per migliorare le strategie di gioco. La stagione si avvicina e la formazione si rafforza con questa acquisizione.

? Cosa scoprirai Chi è la palleggiatrice che porterà l'esperienza dei trofei a Perugia?. Come influirà il legame con l'assistant coach sul gioco della squadra?. Quali sono i dettagli tecnici che hanno convinto il presidente Bartoccini?. Perché la nuova arrivata considera il PalaBarton un campo temibile?.? In Breve Nicolini ha collezionato 24 presenze in Serie A1 nella stagione precedente.. L'atleta ha vinto il campionato A2 e Coppa Italia con San Giovanni in Marignano.. L'incontro con il direttore sportivo Ambroglini e il coach Marangi è avvenuto giovedì scorso.. La palleggiatrice ha militato per otto stagioni in diverse società di seconda serie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia punta alla Serie A1: arriva la palleggiatrice Nicolini

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