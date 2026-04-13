Il Sacro tour di Serena Brancale fa tappa in Riviera con un live gratuito tra groove e introspezione
Martedì 4 agosto, piazzale Roma a Riccione si prepara ad accogliere un concerto gratuito con Serena Brancale, una delle voci femminili più riconoscibili del panorama musicale italiano. La serata fa parte del
Martedì 4 agosto, sul palco di piazzale Roma, Riccione Music City accoglie una delle voci femminili più intense del panorama musicale italiano: Serena Brancale. Dopo essersi esibita al Festival di Sanremo con “Qui con me”, l’artista porta a Riccione, in un live a ingresso gratuito, una tappa del.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Serena Brancale annuncia il “Sacro Tour”, al via il 30 aprile da LondraBARI – Dopo aver mostrato una nuova e intensa sfumatura del suo percorso artistico, ed emozionato il pubblico con “Qui con me”, brano in gara al...
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