Le prove Invalsi hanno mostrato un calo continuo delle competenze alfabetiche tra gli studenti. Secondo i dati, circa 70.000 studenti in Lombardia si preparano per l’esame di maturità, che inizierà il 18 giugno con la prova di italiano, valida per tutti gli istituti. Le autorità scolastiche hanno precisato che il calo non è attribuibile al Covid.

Sono circa 70mila gli studenti e studentesse che, in Lombardia, affronteranno l’esame di maturità. Si parte il 18 giugno con la prova d’italiano, uguale per tutti gli istituti. È già partito il toto-tracce: secondo un sondaggio lanciato da skuola.net, i maturandi si aspettano Gabriele D’Annunzio, Giovanni Pascoli, ma anche gli 80 anni della Repubblica e il ricordo di figure chiave del passato come Grazia Deledda e San Francesco. Per l’attualità, si punta forte sulle sfaccettature dell’Intelligenza Artificiale ed i conflitti nel mondo. Ci sarà poi la seconda prova con la materia caratteristica per ogni corso di studi e l’orale su quattro materie definite. Tutti dovranno rispondere: a differenza dell’anno scorso, rifiutarsi di sostenere la prova orale come segno di protesta costerà la bocciatura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Scuola, competenze alfabetiche in continuo calo: lo dicono le prove Invalsi. “Non diamo la colpa al Covid”

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