Sciopero scuola indetto per il 7 maggio | l’Usb protesta contro le prove Invalsi la riforma dei tecnici e la leva militare

Il 7 maggio è stato annunciato uno sciopero nel settore scolastico, con le organizzazioni sindacali che protestano contro le prove Invalsi, la riforma dei tecnici e la leva militare. L'agenzia di stampa ANSA ha comunicato questa mobilitazione, che coinvolge diverse sigle sindacali e riguarda il personale docente e non docente. La protesta si svolgerà in tutta Italia e durerà l'intera giornata.

L'agenzia di stampa ANSA ha diffuso la notizia di una nuova mobilitazione sindacale prevista per l'inizio del prossimo mese. Il sindacato Usb ha infatti organizzato una giornata di sciopero della scuola per il 7 maggio, sollevando parecchie critiche nei confronti delle attuali politiche governative sull'istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sciopero 27 marzo 2026: si fermano trasporti locali, scuola e giornalistiVenerdì nero per chi si sposta in città. Diverse sigle sindacali hanno proclamato uno sciopero per il trasporto pubblico locale che interesserà varie città: da Milano a Napoli, da Torino a Novara. repubblica.it

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