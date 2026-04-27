Sciopero scuola 6 e 7 maggio | indetta agitazione Cobas contro le prove Invalsi alla primaria per l’aumento degli stipendi il ruolo unico e lo stop al precariato

Il 6 e 7 maggio si terrà uno sciopero nel settore scolastico indetto dai Cobas, con manifestazioni in diverse scuole di ogni livello. La protesta riguarda le prove Invalsi nelle scuole primarie, richieste di aumento degli stipendi e la richiesta di un ruolo unico e di un blocco al precariato. La mobilitazione coinvolgerà docenti, personale e studenti di tutto il paese.

Il mese di maggio si apre con una mobilitazione sindacale che coinvolgerà gli istituti di ogni ordine e grado. Le giornate interessate dall'agitazione sono mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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