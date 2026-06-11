Ricercatori dell’Università di Pisa hanno contribuito alla scoperta del più grande deposito di resti di cetacei finora identificato, situato nell’Oceano Indiano. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Nature. La scoperta riguarda un'area molto estesa e profonda, contenente numerosi scheletri di mammiferi marini. La ricerca si basa su analisi di campioni e dati raccolti in mare. La scoperta apre nuove prospettive sul passato dei mammiferi marini e sulla loro evoluzione.

PISA – I ricercatori dell’ Università di Pisa hanno contribuito alla scoperta del più profondo e vasto deposito di resti di cetacei attualmente noto. Lo studio, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Nature, mappa e analizza un sito che si estende per oltre 1.200 chilometri sul fondale dell’Oceano Indiano sud-orientale. Le esplorazioni si sono concentrate nella Fossa Diamantina, una profonda depressione marina dove il batiscafo cinese Fendouzhe ha condotto diverse immersioni raggiungendo quote comprese tra i 4.600 e i 7.000 metri. L’area si è rivelata un bacino di accumulo naturale per gli scheletri di questi mammiferi, le cui carcasse si sono depositate nell’arco di oltre cinque milioni di anni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Scoperto nell’Oceano Indiano un vasto deposito di cetacei: lo studio dell’Università di Pisa pubblicato su Nature

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