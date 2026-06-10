Una scoperta nel fondale della Fossa Diamantina, nell’Oceano Indiano sud-orientale, ha portato alla luce un vasto cimitero di balene. Si tratta di un accumulo di resti di cetacei che si è formato nel corso di più di cinque milioni di anni. La scoperta è stata fatta da un team di ricercatori dell’Università di Pisa. Lo studio ha evidenziato un’ampia concentrazione di ossa di balene, che si estende su un’area significativa sul fondale oceanico.

Pisa, 10 giugno 2026 - Uno straordinario accumulo di resti di cetacei, formatosi nell’arco di oltre cinque milioni di anni, è stato scoperto sul fondale della Fossa Diamantina, nell’Oceano Indiano sud-orientale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature e realizzato con il contributo dei paleontologi dell’università di Pisa, documenta quello che è stato identificato come il deposito di resti di balene più profondo e più esteso mai rinvenuto al mondo. Le immersioni nella Fossa Diamantina. La scoperta è il risultato di numerose immersioni effettuate dal batiscafo cinese Fendouzhe tra i 4.600 e i 7.000 metri di profondità nella Fossa Diamantina, una delle depressioni oceaniche più profonde del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Università di Pisa, scoperto nell'oceano Indiano gigantesco cimitero di balene

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