I carabinieri di San Vitaliano e i veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud hanno scoperto un allevamento di cani non autorizzato in un terreno di via Molino a Scisciano. Il proprietario è stato denunciato.

Nel terreno di via Molino a Scisciano, i carabinieri della stazione di San Vitaliano insieme ai veterinari dell’Asl Napoli 3 Sud. Siamo a Scisciano e i carabinieri della stazione di San Vitaliano intervengono con i medici dell’Asl veterinaria Na3 Sud in un terreno a via Molino. La segnalazione arrivata ai militari parla di maltrattamenti agli animali e basta poco per trovarne conferma. Nel terreno recintato i carabinieri e i medici hanno trovato un allevamento abusivo con 8 cani: 7 cuccioli di chihuahua e un meticcio. I piccoli erano rinchiusi in piccole gabbie ed erano in pessimo stato igienico sanitario. Il meticcio era legato con una catena al collo. Il lager è stato sequestrato mentre il proprietario del terreno – un 80enne del posto già noto alle forze dell’ordine – è stato denunciato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Scisciano, scoperto allevamento abusivo di cani: proprietario denunciato dai carabinieri

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