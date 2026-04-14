Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli caos anche per i treni regionali Ore di ritardi

Martedì 14 aprile, la circolazione ferroviaria nel nodo di Napoli ha subito un grave rallentamento a causa di un guasto tecnico alla linea ad alta velocità tra Roma e Napoli. La situazione ha causato ore di ritardi e disagi anche per i treni regionali, con conseguente caos nel traffico ferroviario sin dalle prime ore del mattino. La linea è rimasta fortemente compromessa dalle 6 in poi, influenzando il servizio e i pendolari di diverse zone.

Mattinata infernale quella di oggi, martedì 14 aprile, per il traffico ferroviario. Dalle 6 la circolazione dei treni nel nodo di Napoli è stata fortemente rallentata per un problema tecnico alla linea che ha avuto effetti devastanti sull’intero servizio, con disagi anche per i pendolari pontini.🔗 Leggi su Latinatoday.it Guasto sull'alta velocità Roma-Napoli, caos treni e ritardi fino a 2 oreAGI - Un guasto tecnico localizzato nei pressi del nodo di Napoli sta determinando, dalle ore 6:00 di questa mattina, pesanti disagi alla... Treni, guasto sull’Alta velocità Napoli-Roma: ritardi fino a due oreCircolazione fortemente rallentata sulla linea Alta velocità Napoli-Roma dalle ore 6 di questa mattina per un inconveniente tecnico alla linea nei...