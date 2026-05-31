Sciopero treni l’11 giugno stop di 8 ore contro nuovo servizio Intercity Ministero | Hanno ragione

L’11 giugno si terrà uno sciopero dei treni di otto ore, indetto dai sindacati contro il nuovo servizio Intercity. La protesta mira a opporsi ai cambiamenti nei contratti e alla riduzione dell’offerta commerciale prevista con l’affidamento dei nuovi servizi. Il Ministero ha riconosciuto le ragioni dei sindacati, confermando che condividono le preoccupazioni espresse. La mobilitazione coinvolgerà il settore ferroviario e si svolgerà in contemporanea con altre azioni di protesta.

La protesta annunciata sia dai sindacati confederali sia da quelli di settore per protestare contro i nuovi affidamenti dei servizi Intercity e quella che prevedono "un stagione di dumping contrattuale, accompagnata da una riduzione dell’offerta commerciale". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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