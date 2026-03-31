Sport invernali il calendario della settimana | sci alpinismo protagonista nelle finali di Coppa del Mondo

Questa settimana il calendario degli sport invernali include diverse competizioni, tra cui i campionati italiani e le finali di Coppa del Mondo. Il programma comprende discipline come sci alpino, snowboard, freestyle e sci alpinismo. Il focus principale è sullo sci alpinismo, che sarà protagonista nelle ultime gare di questa stagione.

Campionati Italiani e finali di Coppa del Mondo animano il programma degli sport invernali tra sci alpino, snowboard, freestyle e sci alpinismo. Settimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali, con numerose competizioni in programma tra Italia ed Europa. Riflettori puntati sulle finali di Coppa del Mondo di sci alpinismo a Villars Sur Ollon, in Svizzera, oltre ai Campionati Italiani che coinvolgeranno diverse discipline, dallo sci alpino allo snowboard fino al freestyle. Un calendario fitto di gare che segna una fase importante della stagione, con titoli nazionali in palio e ultime prove internazionali prima della chiusura del circuito. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Leggi anche: Sport invernali, il programma della settimana: si chiudono le Coppe del mondo di sci alpino, salto, snowboard e freestyle Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionaliSettimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità. Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Calendario sport invernali 23-29 marzo: orari, programma, tv, streaming; Programma della settimana: si chiude lo sci alpino, ci sono i Mondiali di pattinaggio; Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming; Tutti i podi dell'Italia nella stagione 2025/2026: azzurri da record!. Biathlon, calendario rivoluzionato nel 2026-27. La Coppa del Mondo avrà una tappa in più, ma non aumenteranno le gareLa Coppa del Mondo di biathlon 2026-2027 porterà con sé un’importante novità. Dopo anni e anni di tentativi infruttuosi, l’IBU è finalmente riuscita a ... oasport.it Che Raffaeli! Sofia apre la Coppa del Mondo di ginnastica ritmica con il terzo posto nel concorso generale di Sofia, in Bulgaria! Leggi qui https://bit.ly/48iEtLR Federazione Ginnastica d'Italia facebook ULTIM'ORA SCI ALPINO Coppa del Mondo, Braathen vince la coppa di slalom gigante Decisiva la vittoria nella gara finale di Lillehammer #SkySport x.com