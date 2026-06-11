La produzione industriale nel paese è in calo da 35 mesi, principalmente a causa dell’aumento dei costi energetici. Le imprese affrontano difficoltà nel sostenere le spese legate all’energia, che si sono fatte più elevate rispetto al resto d’Europa. Il Partito Democratico propone alcune strategie per ridurre le bollette industriali, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle misure. La questione dei costi energetici rappresenta un problema persistente per il settore industriale nazionale.

? Domande chiave? In Breve? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). L’inflazione contenuta al 1,2% contrasta con il calo produttivo legato ai costi energetici. Fonte Eurostat? Produzione industriale in calo per 35 mesi consecutivi: l’analisi di Schlein sul bilancio energetico. Schlein ha evidenziato durante l’intitolazione del circolo di Monteverde a Valeria Fedeli un dato critico per l’economia nazionale: la produzione industriale italiana ha subito una contrazione per 35 mesi consecutivi durante l’ultimo triennio e mezzo di governo. La segretaria del Pd ha contestato le dichiarazioni della presidente del Consiglio, la quale sostiene una crescita del settore produttivo che non trova riscontro nei dati reali di produzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schlein: la produzione industriale cala da 35 mesi per i costi energia

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Schlein in Aula legge letterina di Natale a Giorgia Meloni: Realtà italiani sempre più dura

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