Agricoltura Lollobrigida | Aumento costi di produzione difficile da sostenere basta perdere tempo

Il ministro dell'Agricoltura ha affermato che l'incremento dei costi di produzione rappresenta una sfida difficile da affrontare, aggiungendo che è necessario agire rapidamente. La dichiarazione è stata rilasciata durante il consiglio “Agrifish” tenutosi a Bruxelles, dove sono stati affrontati temi legati al settore agricolo e alla sovranità alimentare.

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare a margine del consiglio «Agrifish» a Bruxelles. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, ha scritto il libro sbagliato. A maggio dovrebbe uscire per Solferino un volume a sua firma intitolato La nostra vita libera. L’editore lo presenta come «un libro che va oltre il caso di cronaca, raccontando una scelta di vita autentica, vicina alla natura, capace di fare appello alla coscienza di molti. Il memoir-manifesto della mamma dei bambini nel bosco». Come prevedibile, da qualche giorno sui social si leggono attacchi di ogni genere, come se Catherine stesse cercando di lucrare sulla sua tragedia o fosse incoerente perché, invece di rifiutare la modernità, abbraccia il sistema mediatico affidandogli la sua opera. 🔗 Leggi su Laverita.info

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