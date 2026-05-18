Stellantis e Accenture partnership su produzione industriale guidata da IA con Nvidia

Stellantis e Accenture hanno annunciato una collaborazione per sviluppare soluzioni di produzione industriale basate sull'intelligenza artificiale, con il supporto di Nvidia. L'obiettivo è di integrare nuove tecnologie nelle fabbriche, migliorando i processi produttivi. La partnership coinvolge l'adozione di sistemi avanzati di IA e strumenti di analisi dati per ottimizzare le operazioni. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui progetti specifici.

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AMSTERDAM (PAESI BASSI) (ITALPRESS) – Stellantis ha annunciato oggi l’intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare l’utilizzo di funzionalità di digital twin abilitate dall’intelligenza artificiale, sfruttando le tecnologie NVIDIA, all’interno della propria rete produttiva globale. Questa iniziativa conferma l’impegno di Stellantis nel trasformare le proprie attività industriali facendo leva su tecnologie basate sui dati. Il progetto unisce l’esperienza industriale di Stellantis, le competenze di Accenture nell’ambito della physical AI e della manifattura digitale, e le tecnologie di accelerated computing e le librerie Omniverse di NVIDIA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: **Stellantis: amplia partnership con Leapmotor, focus sulla Spagna** Produzione industriale +0,7% a marzo, +1,5% su annoSecondo gli ultimi dati Istat, a marzo l’indice destagionalizzato della produzione industriale è aumentato dello 0,7% rispetto a febbraio. Stellantis, accordo con Accenture e Nvidia per fabbriche e produzione di auto guidate dall’AIPrimi progetti pilota in Nord America nel 2026: simulazioni virtuali e dati in tempo reale per aumentare efficienza, qualità e resilienza produttiva ... milanofinanza.it Stellantis: partnership con Accenture e Nvidia su produzione guidata da AI(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mag - Stellantis ha intenzione di avviare una partnership strategica con Accenture, per accelerare ... ilsole24ore.com