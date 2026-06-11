A Matera si è svolto un incontro dedicato alle nuove terapie e alla continuità delle cure per i pazienti con schizofrenia. Sono stati affrontati i temi riguardanti come evitare interruzioni tra ospedale e servizi territoriali e quali innovazioni terapeutiche stanno modificando la gestione della fase acuta. L'obiettivo è migliorare il percorso di assistenza e garantire una continuità nelle cure. L'evento ha coinvolto professionisti del settore e rappresentanti delle strutture sanitarie.

? Domande chiave? In Breve Matera ospita il vertice nazionale sulla schizofrenia: nuovi percorsi tra emergenza e continuità assistenziale. L’8 e il 9 giugno 2026, la città di Matera ha ospitato il convegno nazionale intitolato Gestire l’emergenza, costruire la continuità: nuove prospettive di trattamento nella schizofrenia. Questo evento ECM ha riunito esperti per affrontare temi cruciali della psichiatria moderna, concentrandosi sulla gestione delle fasi acute e sulla necessità di garantire percorsi di cura costanti. Il dibattito ha toccato punti fondamentali come l’organizzazione dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC), l’innovazione nelle terapie e la responsabilità professionale degli operatori sanitari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schizofrenia: a Matera il vertice per nuove cure e continuità

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