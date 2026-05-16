Salim ha conseguito una laurea triennale in economia e marketing internazionale presso l’università di Modena e viveva a Ravarino, con un appartamento e alcuni amici. La sua routine si è interrotta improvvisamente con la diagnosi di schizofrenia, seguita dalla perdita del lavoro e dalla sospensione delle cure mediche. Negli ultimi due anni, scomparso dal contesto pubblico, è stato descritto come un “fantasma”. Nonostante le speculazioni, non viene collegato a movimenti islamici radicali.

Modena – Una vita apparentemente normale: la laurea triennale in economia e marketing internazionale all’università di Modena, la vita ‘tranquilla’ a Ravarino, un appartamento e qualche amico. Chi è davvero Salim El Koudri, il 31enne italiano di origini marocchine nato a Bergamo che sabato 16 maggio ha falciato la folla in centro storico a Modena? Non era sotto l’effetto di alcol o droghe quando ha agito – è stato appurato. Pare (al momento) non legato ad ambienti estremisti. Auto travolge pedoni in Via Emilia a Modena Eppure ha consapevolmente attentato alla vita di tantissimi cittadini e ora almeno due donne lottano tra la vita e la morte. Quel che però è emerso è che il 31enne era in cura psichiatrica a Castelfranco Emilia e questo almeno fino al 2024: sarebbe stato affetto da disturbi della personalità e personalità schizoide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nella mente di Salim, dalla laurea a schizofrenia e disoccupazione: il giallo delle cure interrotte e i 2 anni da ‘fantasma’. “Non c’entra l’Islam radicale”

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