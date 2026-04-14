Sindrome di Down | Potenza ospita il vertice mondiale sulle cure

Sabato 18 aprile 2026, l’Auditorium dell’Ospedale Regionale San Carlo di Potenza sarà il teatro di un evento internazionale dedicato alle nuove terapie per la disabilità intellettiva causata dalla sindrome di Down. L’appuntamento riunirà ricercatori, medici e professionisti provenienti da diversi paesi, con l’obiettivo di condividere le ultime scoperte nel campo delle cure e delle strategie terapeutiche. L’iniziativa si inserisce nella cornice di un impegno globale verso il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con questa condizione.

Sabato 18 aprile 2026, l’Auditorium dell’Ospedale Regionale San Carlo di Potenza ospiterà un evento scientifico di rilevanza internazionale focalizzato sulle nuove frontiere terapeutiche per la disabilità intellettiva legata alla sindrome di Down. L’iniziativa, denominata Therapeutic Perspectives for Intellectual Disability in Down Syndrome, è promossa dall’AIPD Potenza in stretta collaborazione con la T21 Task Force Italiana. Il workshop si configura come il primo appuntamento in Italia interamente dedicato a questo specifico ambito clinico e sociale. Attraverso la partecipazione di accademici di fama mondiale specializzati in genetica, farmacologia e neuroscienze, l’incontro mira a stabilire una connessione diretta tra i progressi della ricerca scientifica e la realtà quotidiana delle famiglie e della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sindrome di Down: Potenza ospita il vertice mondiale sulle cure Rimini ospita il congresso mondiale sulle alghe nel 2029La città di Rimini si prepara a diventare il fulcro mondiale della ricerca sulle alghe, ospitando nel settembre 2029 il quattordicesimo International... Reggio ospita il vertice FIV: lo Stretto diventa motoreLa Federazione Italiana Vela ha scelto Reggio Calabria come sede per i lavori del suo Consiglio federale, un evento che si svolge oggi a Palazzo... WORKSHOP INTERNAZIONALE SULLE PROSPETTIVE TERAPEUTICHE NELLA SINDROME DI DOWN A POTENZA ORGANIZZATO DA AIPD POTENZA E T21 TASK FORCE ITALIANA - facebook.com facebook Erika, giovane maestra con sindrome di Down: quando l’inclusione non è solo una parola. La Usl della Marca: "Capisce i bambini come pochi altri". Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #rights #SuperAbileInail x.com