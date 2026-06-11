Il ministro della Salute ha dichiarato di voler proseguire con il metodo tecnico nella gestione del settore, nonostante le critiche e le proteste. La decisione riguarda il blocco della riforma dei medici di famiglia, che potrebbe influenzare l'accesso ai servizi sanitari per i cittadini. La distinzione tra le proposte tecniche del ministero e le decisioni politiche rimane non chiarita, con il ministero che sostiene di seguire un approccio basato su dati e analisi, mentre altri chiedono un intervento più politico.

? Punti chiave? In Breve Schillaci difende il proprio operato e promette continuità tecnica al Ministero della Salute. Il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha risposto con fermezza alle critiche ricevute, dichiarando di voler proseguire nel proprio incarico per garantire l’efficacia del sistema sanitario. Durante un recente intervento, il responsabile del dicastero ha ribadito la propria volontà di non lasciare la posizione, sottolineando come le azioni intraprese siano finalizzate all’utilità per i cittadini. La posizione del vertice della sanità si è fatta netta nel definire il proprio ruolo all’interno dell’attuale assetto governativo. Schillaci ha precisato di agire con una mentalità da tecnico, distinguendo chiaramente tra la gestione operativa e le decisioni di indirizzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Schillaci: ‘Vado avanti’, difende il metodo tecnico al Ministero

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