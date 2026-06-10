Riforma Schillaci il ministero ritira la proposta | Bertolaso furioso
Il ministero della Salute ha deciso di ritirare la proposta di riforma sulla medicina territoriale, nota come riforma Schillaci. La decisione è stata comunicata dopo che alcune parti della proposta sono state giudicate non attuabili o problematiche. La riforma prevedeva modifiche organizzative e di gestione del sistema sanitario locale. La sua sospensione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti di alcune categorie di operatori sanitari. Non sono stati annunciati ulteriori interventi o modifiche in tempi immediati.
Il ministero della Salute ha rinunciato allariforma Schillacisulla medicina territoriale. Essa puntava ariorganizzare il ruolo dei medici di famigliae a rafforzare la presenza dei professionisti sanitari nelleCase della Comunità. Tuttavia proprio su questo punto si cercherà comunque un accordo con i professionisti affinché lavorino almeno6 orea settimana nelle Case. Il capo di gabinetto del ministroOrazio Schillaci,Marco Mattei, lo ha comunicato oggi agli assessori della salute ma le reazioni non sono state tutte positive. In particolare, laLombardiae le altre regioni dicentrodestrache avevano fatto la proposta, non hanno accolto positivamente la notizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
Medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma SchillaciIl centrodestra ha deciso di bloccare la riforma dei medici di famiglia proposta dal ministro della salute.
Schillaci difende la sua riforma: “Non smantella il medico di famiglia”Il ministro della salute ha dichiarato che la nuova riforma sanitaria non mira a eliminare il ruolo del medico di famiglia, ma a valorizzarlo.
Temi più discussi: Medici di famiglia, la riforma Schillaci si ferma. Maggioranza frena su passaggio alla dipendenza; Riforma medicina generale. Schillaci: Su case della comunità troveremo quadra. È rivoluzione dalla quale non possiamo tirarci indietro; Fuoco amico sulla riforma Schillaci: così sono a rischio le Case di Comunità; Medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci. Case di Comunità a rischio.
Mediche di medicina generale e pediatri raccontano i rischi della riforma Schillaci: prendersi cura dei pazienti non significa solo impostare delle terapie, ma prendere in carico le fragilità cercando di attivare servizi e reti del territorio. Davanti al Ministero della S facebook
Medici di famiglia, il ministero ritira la riforma. Bertolaso furioso: Vicenda avvilenteIncontro tra le Regioni e il capo di Gabinetto di Schillaci: si chiederà ai dottori di fare almeno 6 ore nelle case di comunità. Più avanti faremo una ... repubblica.it
Medici di famiglia, salta la riforma del Schillaci. Pd: Parlamento estromesso, il ministro venga in SenatoLa decisione sarebbe stata comunicata dal capo di gabinetto del ministero della Salute Marco Mattei agli assessori regionali alla sanità ... affaritaliani.it