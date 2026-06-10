Riforma Schillaci il ministero ritira la proposta | Bertolaso furioso

Notizia in breve

Il ministero della Salute ha deciso di ritirare la proposta di riforma sulla medicina territoriale, nota come riforma Schillaci. La decisione è stata comunicata dopo che alcune parti della proposta sono state giudicate non attuabili o problematiche. La riforma prevedeva modifiche organizzative e di gestione del sistema sanitario locale. La sua sospensione ha suscitato reazioni tra i rappresentanti di alcune categorie di operatori sanitari. Non sono stati annunciati ulteriori interventi o modifiche in tempi immediati.