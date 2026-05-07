Il ministro della salute ha dichiarato che la nuova riforma sanitaria non mira a eliminare il ruolo del medico di famiglia, ma a valorizzarlo. Secondo quanto affermato, si tratta di un intervento volto a migliorare la sua funzione e a renderla più efficace. La spiegazione arriva in risposta alle preoccupazioni sollevate da alcune parti riguardo a possibili modifiche nel settore della medicina territoriale.

“La riforma non smantella la figura del medico di famiglia: stiamo finalmente liberando tutto il suo potenziale”. Con queste parole, durante il Question time alla Camera, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha difeso la sua riforma della medicina generale, in risposta a un’interrogazione parlamentare a prima firma Boschi sulle carenze di organico del Ssn. Pronto soccorso intasati . Mentre i pronto soccorso “sono spesso intasati da codici bianchi e verdi, da persone che potrebbero e dovrebbero essere seguite altrove ma che spesso non sanno dove andare, i medici di famiglia sono sempre meno, la professione ha perso attrattività negli anni”, osserva Schillaci.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Schillaci difende la sua riforma: “Non smantella il medico di famiglia”

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