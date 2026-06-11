Sassari martellate con martello | Cassazione condanna a 9 anni

Da ameve.eu 11 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cassazione ha condannato a nove anni un uomo coinvolto in un episodio di violenza avvenuto durante una visita familiare a Sassari. Secondo la ricostruzione, l’aggressore ha colpito con un martello alla testa un’altra persona, che è riuscita a sopravvivere nonostante la gravità dell’attacco. La motivazione della violenta aggressione non è stata chiarita, né si conoscono i motivi scatenanti di questa aggressione. La sentenza si basa sulle prove raccolte nel procedimento legale.

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? Punti chiave? In Breve La Cassazione conferma la condanna per tentato omicidio a Sassari: nove anni e quattro mesi per l’aggressore. La Corte di Cassazione ha respinto definitivamente il ricorso presentato da un cittadino nigeriano di 36 anni, confermando la condanna a 9 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio commesso a Sassari. Il provvedimento della Suprema Corte mette fine al percorso giudiziario iniziato con i fatti di dicembre 2022, quando un violento attacco con un martello ha quasi ucciso un giovane di 26 anni. Il verdetto arriva dopo che i giudici d’appello avevano ribaltato la decisione del primo grado. In quella sede, infatti, attraverso il rito abbreviato, il reato era stato inizialmente riqualificato come lesioni personali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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