La Cassazione ha confermato una condanna a 12 anni di carcere per un uomo che, a Cesena, aveva colpito la moglie con un martello prima di fuggire con l’intenzione di lasciare il paese. La vicenda si è verificata il 29 aprile 2026, e la sentenza definitiva si è basata sui fatti accertati durante il processo, senza ulteriori considerazioni.

Cesena, 29 aprile 2026 – Aveva colpito la moglie con un martello, poi era scappato con l’obiettivo di uscire dall’Italia. Protagonista un 55enne albanese, reo di maltrattamenti in famiglia a San Mauro Pascoli. I carabinieri l’hanno però preso in provincia di Milano, prima che riuscisse a fuggire all’estero. La condanna della Cassazione. La giustizia ha poi fatto il suo corso e ora è arrivata la sentenza definitiva della Cassazione: condanna a 12 anni, il 55enne era a processo per tentato omicidio e maltrattamenti alla moglie. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso della difesa dell'imputato, avvocato Stella Pancari. Il tentato omicidio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggredì la moglie a martellate, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni

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