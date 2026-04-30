La Cassazione ha confermato una condanna a 12 anni di carcere per un cittadino albanese accusato di aver aggredito con un martello la propria moglie in un comune della provincia. L'uomo era stato arrestato dopo aver tentato di fuggire dal luogo dell'incidente. La sentenza si basa sulle prove raccolte durante il processo, che hanno portato alla condanna definitiva.

? Cosa sapere Cassazione condanna a 12 anni l'albanese che aggredì la moglie con un martello a San Mauro Pascoli.. La sentenza definitiva respinge il ricorso della difesa dopo l'arresto del fuggitivo in provincia di Milano.. La Corte di Cassazione ha sancito la condanna definitiva a 12 anni per un uomo di 55 anni di nazionalità albanese, accusato di tentato omicidio e maltrattamenti ai danni della moglie, respingendo il ricorso presentato dalla difesa tramite l’avvocato Stella Pancari. Il percorso giudiziario che ha portato alla sentenza odierna affonda le radici in una violenta aggressione avvenuta il 25 aprile 2024 a San Mauro Pascoli, nel territorio di Forlì-Cesena.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fuga e martello: Cassazione infligge 12 anni al marito aggressore

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