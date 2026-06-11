Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale dopo una collisione violenta sulla statale a Sassari. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre una delle vittime rimasta incastrata nell’auto coinvolta. Le condizioni cliniche dei feriti non sono state rese note. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

? Domande chiave? In Breve Due auto si scontrano sulla quattro corsie per Sassari: una persona incastrata nelle lamiere. Un violento scontro tra due automobili è avvenuto ieri, 10 giugno 2026, poco prima delle ore 21 sulla strada che conduce a Sassari. L’impatto tra i due veicoli ha causato danni strutturali ingenti e ha lasciato diverse persone ferite. Le forze dell’ordine e i soccorsi sono intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro per gestire l’emergenza e soccorrere i coinvolti. Il bilancio delle vittime e dei feriti è in fase di approfondimento, ma i primi soccorsi hanno confermato la presenza di più persone ferite. Una vittima ha subito le conseguenze più gravi dello schianto, rimanendo intrappolata all’interno della propria vettura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassari, collisione violenta sulla statale: feriti e incastrati

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Tragico scontro sulla Statale 129: muore un uomo di 78 anni, tre feriti gravi

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