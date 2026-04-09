Incidente a catena sulla Statale 84 | tre feriti a Lanciano

Questa mattina, sulla strada statale 84 tra Lanciano e Castel Frentano, si è verificato un incidente a catena che ha coinvolto tre veicoli. Tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente a catena questa mattina, 9 aprile 2026, a Lanciano. Tre vetture sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto lungo la strada statale 84, nel tratto che collega Lanciano a Castel Frentano.Il sinistro stradale si è verificato alle 8.15 circa, all'incrocio con contrada Torre Marino. In. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Tamponamento sulla Statale 84: feriti due giovani di LancianoDue auto sono rimaste coinvolte nell'incidente stradale avvenuto in località Torre Marino: entrambi i conducenti, un 31enne e un ventenne, sono stati... Incidente a catena: tre feriti, ambulanza ubriaca e caos sullaLa dinamica dell'incidente: manovre e conseguenze Un incidente tra tre veicoli ha bloccato il traffico sulla variante di Ariano Irpino, causando tre... Temi più discussi: Tamponamento a catena sulla strada per Mucinasso: cinque feriti; Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO]; Incidente a catena sulla Classicana: coinvolte tre auto, con otto giovani a bordo; Albero cade sulla carreggiata, auto frena per evitarlo: tamponamento a catena sulla strada. Incidente lungo il raccordo Siena-Firenze: tamponamento a catena sul viadotto Docciola, il bilancio dei feritiTamponamento a catena sul raccordo Siena-Firenze: sei feriti e traffico rallentato nei pressi del viadotto Docciola, con intervento di soccorsi e forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza. notizie.it Incidente a catena sulla Classicana: coinvolte tre auto, con otto giovani a bordoIncidente stradale, attorno all'una di notte del 7 aprile, lungo la SS16 Adriatica – via Classicana, dove sono rimaste coinvolte - in un tamponamento a ... ravennanotizie.it In #FiPiLi, sulla diramazione per Pisa, code per incidente tra Navacchio e Pisa nord-est in direzione Pisa #viabiliTOS x.com Nell’incidente sono rimasti coinvolti due fratelli sessantenni. L’investitore, un uomo di 48 anni, è il risultato positivo all’alcol test - facebook.com facebook