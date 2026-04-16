Scontro sulla Statale | si ribalta un' auto feriti in due

Questa mattina, poco dopo le 7:30, sulla Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno, nel comune di Fiavè, si è verificato un incidente tra due auto. Dopo lo scontro, una vettura si è ribaltata e si è capovolta sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale per le cure del caso.

Erano da poco passate le 7:30 di questa mattina, giovedì 16 aprile, quando sulla Statale 421 dei laghi di Molveno e Tenno, all’altezza della località La Pineta in quel di Fiavè, si è verificato un violento scontro tra due auto una delle quali, dopo l’impatto, si è ribaltata ed è finita a ruote.🔗 Leggi su Trentotoday.it Villanterio, auto esce di strada e si ribalta in un canale: due feriti gravi Notizie correlate Leggi anche: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt Scontro tra due auto sulla Statale Telesina: due feriti trasportati al San PioDue auto, una Ford Fusion ed una Ford Ranger, sono venute a collisione nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Telesina in prossimità dello... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico; Incidente sulla Statale 16 all'altezza di via Napoli: due persone ferite, una in codice rosso; Terribile incidente sulla Statale: una persona è morta. Nello scontro coinvolte due auto e una moto. Strada completamente chiusa al traffico; Colorina, scontro sulla Statale 38: in ospedale una bambina di un anno. Scontro tra tir sulla Statale 658: morto anche l’altro conducenteGrave incidente sulla Potenza-Melfi, sale a due il bilancio delle vittime. Deceduto in serata il 46enne di Atena Lucana. Morto anche un 23enne sudanese residente nel Salernitano. Indagini in corso sul ... trmtv.it Scontro mortale sulla statale 379: identificata la vittima, è un 40enne di TricaseytSALENTO - È stato ufficialmente identificato l’uomo che ha perso la vita nello avvenuto sabato sera sulla statale 379, nel Brindisino. La vittima è Paride ... corrieresalentino.it Vetralla, Scontro frontale a Tre Croci, due feriti Incidente nella mattinata di oggi all’incrocio tra strada Forocassio e strada Carcarelle: entrambi i conducenti trasportati in ospedale - facebook.com facebook I molti motivi di scontro tra il presidente statunitense e il papa statunitense x.com