La Sagra delle Ciliegie di Saronno tornerà con una novità: quest’anno, l’evento sarà accompagnato da una raccolta di sangue. La distribuzione gratuita delle ciliegie si svolgerà in piazza centrale, dove sarà allestito uno spazio dedicato. Rispetto agli anni scorsi, l’organizzazione prevede un’area dedicata alla donazione, con orari specifici per permettere ai partecipanti di contribuire. La manifestazione si terrà nel fine settimana, con orari ancora da definire.

? Punti chiave? In Breve Saronno, sabato 13 giugno: torna la Sagra delle Ciliegie in piazza Avis. L’Avis Comunale di Saronno organizza la tradizionale Sagra delle Ciliegie per sabato 13 giugno, con l’obiettivo di celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue. L’evento si svolgerà nell’angolo tra piazza Avis e corso Italia, offrendo un momento di incontro tra i volontari e l’intera cittadinanza. Per tutta la mattinata, a partire dalle ore 9 e fino alle ore 14, i volontari dell’associazione saranno presenti con le ciliegie. Questi frutti verranno offerti ai cittadini come simbolo concreto della giornata dedicata a chi dona il sangue. Si tratta di una delle iniziative più conosciute e apprezzate dall’attività associativa locale, pensata per promuovere la cultura della donazione attraverso un clima festoso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Saronno, torna la Sagra delle Ciliegie: un gesto per donare sangue

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Fidas: “Donare sangue è un dovere sociale, non un gesto eccezionaleIl sistema ematico italiano si trova di fronte a una possibile carenza di donatori, con alcune voci che sottolineano come il gesto di donare sangue...

Sagra delle Ciliegie: a Maenza la 51° edizioneA Maenza si svolge la 51ª edizione della Sagra delle Ciliegie, una delle manifestazioni più longeve dedicate ai frutti primaverili.

Temi più discussi: Torna la Sagra delle Ciliegie dell'Avis di Saronno per la Giornata mondiale del donatore di sangue; Cosa fare a Saronno e dintorni nel weekend del 5, 6 e 7 giugno; Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 5, 6 e 7 giugno; A Saronno arriva Birre Vive: al Matteotti tre giorni tra birre artigianali, street food e musica dal vivo.

Saronno celebra i donatori con la tradizionale Sagra delle CiliegieSabato mattina in piazza Avis l’iniziativa promossa dall’Avis Comunale in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue ... laprovinciadivarese.it

Torna la Sagra dei Maccheroni. Prevista una marea di partecipantiL’Antica Società dei Maccheroni di Beneficenza ha già fatto partire il conto alla rovescia per l’edizione numero 126 della Sagra dei Maccheroni di Borgo Tossignano. L’appuntamento, in agenda il ... ilrestodelcarlino.it